شكرا لقرائتكم خبر عمالة مخالفة تحول 7 شقق بالشرقية معامل لصياغة الذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والذهب الخام في شقق سكنية استخدمتها عمالة مخالفة وحولتها إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة دون وجود ترخيص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه بعد أعمال تحر ومتابعة دقيقة، وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع فرقة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني، على 7 شقق سكنية تستخدمها عمالة مخالفة لصياغة المعادن الثمينة.

وأشارت إلى أنه بتفتيش الشقق عثر بداخلها على 400 مشغول ذهبي، وأكثر من 2.5 كجم من الذهب الخام، ودمغات لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة للمعدات المستخدمة في صياغة المعادن الثمينة، حيث ضبطت الكميات الموجودة، وسلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية، مع استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

مشغولات ذهبية في شقق سكن العمالة







الموقع: الشرقية



العدد:7 شقق



المضبوطات: