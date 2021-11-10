«المنجم للأغذية» تختار إتش إس بي سي لإدارة طرح أسهمها

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن شركة المنجم للأغذية إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة اختارت بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني للعمل كمستشار في إدارة عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.
وأضافت المصادر أن الشركة ومقرها في العاصمة الرياض ومتخصصة في استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية في المملكة يمكن أن تعلن عن الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت بلومبيرج إلى أن الطرح العام الأولي لأسهم شركة المنجم يأتي في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأوراق المالية السعودية طرح أسهم العديد من الشركات خلال العام الحالي.
وبحسب المصادر فإنه من المتوقع طرح أسهم شركة تداول المسؤولة عن إدارة بورصة الأوراق المالية السعودية في البورصة في صفقة يمكن أن تقدر قيمة الشركة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
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