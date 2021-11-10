شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حساب مزور بـ «انستقرام» احتال على مستهلكين في 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة حساباً إلكترونياً وهمياً في تطبيق (انستقرام)، قام بخداع المستهلكين والحصول على مبالغ تجاوزت 100 ألف ريال، مستخدمًا بيانات مزورة تخص منشأة كبرى تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، وتمت إحالته للجهات الأمنية.

وتلقت الوزارة نحو 66 بلاغاً على حساب إلكتروني لأحد المنشآت التجارية الكبرى في المملكة تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية بسبب عدم التزامه بتسليم الأجهزة التي طلبها المستهلكون، وبمباشرة هذه البلاغات والتحقق والتواصل مع المنشأة، تبين أن هذا الحساب الإلكتروني هو حساب وهمي انتحل اسم المتجر الإلكتروني المعروف من خلال تزوير البيانات التجارية الخاصة بهذا المتجر، وقام بخداع المستهلكين عبر الإعلان عن بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط، وبعد حصوله على الدفعة الأولى من قيمة الأجهزة، قام بالمماطلة في تسليم الأجهزة، ومن ثم حجب وسيلة التواصل معه.

وأكدت وزارة التجارة على أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، والتي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف، أو لديها وثيقة العمل الحر لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت"، أو من خلال منصة "معروف" للمتاجر المسجلة فيها.