زيادة حصة الأفراد في اكتتاب مجموعة تداول إلى 30%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت مجموعة تداول السعودية القابضة عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب الأفراد إلى 30%، وهو ما يمثل 10.8 ملايين سهم.

وأوضحت «مجموعة تداول السعودية» في بيان أمس أنه زيادة عدد أسهم الطرح التي يجوز تخصيصها للمكتتبين الأفراد كحد أقصى مما لا يزيد عن 3.6 ملايين سهم أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، إلى ما لا يزيد عن 10.8 ملايين سهم أي بما يعادل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح العام الأولي للشركة.

وأشارت إلى أن القرار يأتي لإتاحة فرصة أكبر للمكتتبين الأفراد للاستفادة من المشاركة في الطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية وكجزء من مساعي المجموعة لتوفير فرص استثمارية لجميع فئات المستثمرين في تداول السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان « كمجموعة وطنية رائدة، نسعى من خلال هذا التغيير في هيكل الطرح إلى توفير الفرصة الكافية لجميع فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية. وأن التزايد المستمر في إقبال المستثمرين الأفراد للمشاركة في عمليات الطرح العام الأولي في المملكة هذا العام يعد حافزا للمجموعة في تنويع قاعدة المساهمين فيها بعد الإدراج».

وأضاف «لطالما كان المستثمرون الأفراد من أولويات مجموعة تداول السعودية، وقد عملنا خلال الأعوام الماضية ومن خلال جميع الشركات التابعة للمجموعة، على توفير فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية متوازنة تدعم تطلعات هذه الشريحة من المستثمرين الذين يشكلون شريحة واسعة من المتداولين في تداول السعودية».

يذكر أن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 على الطرح العام الأولي والتي تشمل طرح 36 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل صندوق الاستثمارات العامة «المساهم البائع». وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.