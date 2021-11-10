تغطية ثالث إصدار سندات سعودية دولية 3.5 أضعاف

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وأوضح المركز في بيان له أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 11 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح قيمة 3.25 مليار دولار (يعادل 12.19 مليار ريال) مقسم على شريحتين.
وذكر المركز أن الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار لصكوك مدتها 9.5 سنوات تستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2051.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
ثالث إصدار دولي في 2021
- قيمة الطرح 3.25 مليارات دولار
- طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار
- التغطية أكثر من 3.5 أضعاف
الطرح مقسم إلى شريحتين.
- الأولى بقيمة 2 مليار دولار لصكوك مدتها 9.5 سنوات تستحق في 2031
- الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2051
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