وزارة الاستثمار تبحث التعاون مع شركات هندية في إكسبو دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت وزارة الاستثمار في مؤتمر الأعمال لدول الخليج العربي والهند المنعقد على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020، التعاون بين الجانبين وبحث الفرص الاستثمارية.

واستعرضت الوزارة دورها في تحفيز وتمكين الشركات السعودية من الاستثمار في الخارج وفي جذب الاستثمارات النوعية في عدة قطاعات، وعرضها على الشركات السعودية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في الهند.

وأبرزت الوزارة الشراكة على الجانبين الاقتصادي والاستثماري بين المملكة والهند، والتسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين والشركات السعودية خصوصا في القطاعات الاستثمارية النوعية في الهند، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والتصنيع والآلات والمعدات والبنية التحتية والطاقة.

وناقش المؤتمر الشراكات الاستثمارية بين دول الخليج والهند وفرص التعاون لرواد الأعمال من الجانبين، كما شارك القطاع الخاص السعودي في جلسات المؤتمر.

وضمن إطار زيارة وفد من الجناح الهندي والشركات الهندية لجناح المملكة في إكسبو دبي 2020 عقد وكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار فيصل حمزة بمقر الجناح ، عددا من اللقاءات مع مجموعة من الشركات الهندية لبحث الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وحزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها للشركات والمستثمرين.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، والمفوض العام لجناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي حسين حنبظاظة، استقبلا، أعضاء الوفد الاقتصادي الهندي برئاسة نائب المفوض العام للجناح الهندي الدكتور أمان بوري، والقنصل العام لجمهورية الهند لدى الإمارات، وعددا من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية المهمة، الذين زاروا الجناح السعودي واطلعوا على محتواه المتنوع والفرص التي تقدمها المملكة في ضوء رؤية 2030.

وذكر حنبظاظة أن العلاقات الرسمية بين المملكة والهند، بدأت في 1948، وتعززت هذه العلاقات لعدة أجيال، في تأكيد على استمرار العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال «إن مجلس الشراكة الاستراتيجية يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات السعودية الهندية طويلة الأمد»، مشيرا إلى التطور الملحوظ في التجارة الثنائية بين البلدين، حيث أصبحت الهند ثاني أكبر شريك تجاري في الربع الثاني من 2021، بعد وصول قيمة الصادرات السعودية إلى حوالي 5.8 مليارات دولار، والخامس في شروط الواردات بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن معرض «إكسبو 2020 دبي» وعبر شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيعمق من الشراكة السعودية الهندية الاستراتيجية ويساعد على متابعة المشروعات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين.

من جانبه عبر القنصل العام الهندي، عن سعادته بزيارة جناح المملكة في المعرض، منوها بعمق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الهند، ووصفها بالتاريخية، مؤكدا أن جناح المملكة في المعرض الدولي شاهد على مقومات الابتكار والإبداع، ويظهر رؤية المملكة للمستقبل، مشيرا إلى الجالية الهندية في المملكة، التي يصل عدد أفرادها إلى نحو 2.4 مليون شخص.

واطلع الوفد الاقتصادي الهندي خلال الزيارة على تفاصيل جناح المملكة، وتجولوا في أقسامه المتعددة، وتعرفوا على الرؤية التي يحملها الجناح والرسالة التي يعبر عنها، التي تتوافق مع رؤية 2030، كما شاهدوا عرضاً فنياّ خاصاً، أقيم في الساحة الخارجية للجناح، قدمت فيه الفرقة السعودية للفلكلور، عرضا جمع بين بعض الرقصات التراثية السعودية، مع قرينتها الهندية، في تعبير عن متانة العلاقات بين البلدين، ونال إعجاب الجمهور.