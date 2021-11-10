شكرا لقرائتكم خبر وزير البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شهد توقيع شراكة استراتيجية، بين شركة دواجن الوطنية ومجموعة أمريكانا، بهدف تنمية المحتوى المحلي في قطاع الدواجن، وتزويد الأسواق بمنتجات طازجة وذات جودة عالية وموثوقية. حضر التوقيع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومحافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، والرئيس التنفيذي لدواجن الوطنية الدكتور محمد بن سليمان الراجحي، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ونائب رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.