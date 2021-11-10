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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 70.7 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية لوزارة التجارة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ». وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 668 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا». وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق «توكلنا» بحيث تكون (محصنا بجرعتين).

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