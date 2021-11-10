شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تطلق مبادرة الاستدامة لمجلس الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفل إطلاق مبادرة الاستدامة لمجلس الجمعيات الأهلية، وذلك برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور الوكلاء، وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات الأهلية.

وتضمّن الحفل تقديم عرض مرئي عن مشروع الاستدامة الذي يهدف إلى تمكين وتفعيل إسهام القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل جهود الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما شهد الحفل مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعيات الأهلية والهيئة العامة للأوقاف، وأيضاً بين الجمعيات الأهلية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.