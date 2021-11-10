شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيس إكس" تستعد للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تنطلق مهمة "سبيس إكس" المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، في وقت متأخر اليوم الأربعاء، لتقوم برحلة تم تأجيلها عدة مرات.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج إدارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا)، إنه من المتوقع أن يكون الطقس صافيا فوق موقع إطلاق "كيب كانافيرال"، على ساحل وسط فلوريدا، في الساعة 0903 مساء (0203 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

ويشارك في المهمة أربعة رواد فضاء، من المقرر أن يصلوا إلى الموقع المداري في اليوم التالي.