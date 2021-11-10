شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، إذ ساعدت قفزة في أسهم شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات منها شركة إنفنيون للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0821بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 بالمئة بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وقفز سهم شركة إنفنيون الألمانية 1.8 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.