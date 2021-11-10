شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الأسمنت والحديد فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 10نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد أرض المصنع لا تزال مستقرة عند 15 ألف في بعض الشركات وتصل إلي 15500جنيه أقصي سعر، وللمستهلك من 15500 إلى 16ألف جنيه وفق تكلفة النقل.

وأشار الزينى إلي استمرار استقرار وضع السوق من حيث حجم الطلب، ولا يوجد زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم، مشيراً إلى تراجع سعر الحديد لا يزال عند مستويات مطلع الشهر بعد تراجع أسعار مكورات الحديد.

وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلي مستويات 1100جنيه لبعض المصانع الأخري أما السعر للمستهلك النهائي يبدأ من 1050 إلي 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

وأشار إلي أن إعفاء مصانع الأسمنت من بعض البنود في قانون حماية المنافسة جعلها تتفق وتخفض إنتاجها بصورة ملحوظة من أجل زيادة الأرباح وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية.