شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13574 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3167 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 176.2 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 155.4 ألف سهم، 52.5 ألف سهم، 444.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية للمنتجعات السياحية 65 ألف سهم، 749 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق 84 ألف سهم، 14546 سهم، على التوالي.