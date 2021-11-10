شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والهند يتصدران.. تعرف على الخمس دول الكبار لاستقبال الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسواق الخمس الكبار للصادرات المصرية في شهر يوليو الماضي، وهي على الترتيب كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وإيطاليا ومالطا، وإسبانيا.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نحو 219 مليون و486 ألف دولار، في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 145 مليون و484 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت 74 ألف دولار، يليها صادرات مصر إلى الهند وبلغت قيمتها 205 مليون و413 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 117 مليون و24 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 88 ألف دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إيطاليا نحو 188 مليون و150 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 99 مليون و36 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 89 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات إلى مالطا وبلغت قيمتها 184 مليون و876 ألف دولار، مقابل 55 مليون و177 ألف دولار خلال فترة المقارنة، وأخيرا الصادرات إلى إسبانيا وبلغت قيمتها 155 مليون و74 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 43 مليون و843 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 111 مليون و231 ألف دولار.

وشهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى زيادة ملحوظة خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020.