شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 18 دولة.. انطلاق قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت قبل قليل الجلسات الرسمية لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشر تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمدينة جدة، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك ومشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وبحضور قرابة 100 متحدث.