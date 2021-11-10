شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 ملايين ريال صفقات «مزاد الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تخطت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض)، أمس في الليلة 26، حاجز الثمانية ملايين ريال، إذ بيعت 3 صقور بمبلغ 291 ألف ريال، ليبلغ إجمالي الصفقات حتى الآن مبلغ 8092000 ريال

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح عمق جنوب الليث للطواريح عبدالله وافي الهلالي وأحمد سليمان الهلالي ورمزي طماح الهلالي، وتم بيعه بمبلغ 66 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح سعود مقبل الصبحي بمبلغ 110 آلاف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح حائل للطاروحين فريح عتيق الشمري وعقلاء حمدان الشمري، الذي شهد تنافساً كبيراً قبل أن يتم بيعه بمبلغ 115 ألف ريال.