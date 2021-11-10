شكرا لقرائتكم خبر عن نحتاج لـ257 ألف طبيب..ماذا لو استمر معدل الإنجاب فى مصر عند 3.4 طفل لكل سيدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تسعي الدولة لمعالجتها في الوقت الحالي للوصول إلى معدلات الإنجاب المطلوبة، للحفاظ على مكتسبات نمو الاقتصاد المصري بشكل أفضل.

وأعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من السيناريوهات لدراسة حجم الاحتياجات المتوقعة حال استمرار معدلات الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيدة، وخاصة الاحتياجات الصحية

وهو ما لخصه جهاز الإحصاء فيما يلي:

أثر الزيادة السكانية على الصحة:

إذا استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيتطلب عدد 257 ألف طبيب

إذا استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيتطلب عدد 429 ألف ممرض

إذا استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيتطلب عدد 4 آلاف مستشفى

إذا تراجع معدل الانجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة حتى 2052 سيتطلب 207 ألف طبيب

إذا تراجع معدل الانجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة حتى 2052 سيتطلب 345 ألف ممرض

إذا تراجع معدل الانجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة حتى 2052 سيتطلب 3 آلاف مستشفى

إذا تراجع معدل الانجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة حتى 2052 سيكون فارق تراجع يصل إلى 50 ألف طبيب و84 ألف ممرض، و1000 مستشفى