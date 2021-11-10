شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يتفقد سير العمل في مشروع «المشرقية» بمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على كافة عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني؛ بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ورافق معاليه خلال زيارته مشروع «المشرقية» معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً عن المشروع وزاروا عددا من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.

وأشاد معالي الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع وبالجهد الدؤوب الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول العام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن مشروع «المشرقية» السكني يأتي امتداداً للمشاريع التي تطورها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر، لافتاً إلى أن مشروع «المشرقية» يمتد على مساحة 3.3 مليون م2، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.

ونوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي مشروع «المشرقية» امتداداً لعدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعاً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهومًا جديدًا للبناء العصري وتعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي على الطرق المحورية الهامة بمدينة الرياض.