شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 تريليون دولار حجم الخدمات المالية الإسلامية في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية د. بيلو لاوال دانباتا، أن الدول الأعضاء حققت خلال السنوات الثلاث الماضية نموا بنحو 2.19 تريليون في 2018، وفي 2019 حققت 2.44 تريليون دولار، فيما بلغ النمو في عام 2020 أكثر من 2.70 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 80 سوقا في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية.

وانطلقت أمس الثلاثاء قمة مجلس الخدمات الإسلامية في دورتها الخامسة عشر التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الحالي، بمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وبحضور قرابة 100 متحدث، تحت شعار «التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة».

وأشار إلى أن هناك مساعي كبيرة لتعميم المعايير التي يعمل بها المجلس لتكون إلزامية للدول الأعضاء، وسيتم الأمر بشكل سلس ومرن، موضحا أن تطبيق المعايير حاليا شأن اختياري تحكمه النظم الداخلية للدول.

وقال الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سهيل الزدجالي إن المجلس يتبنى العديد من البرامج لبناء وتطوير القدرات من خلال التدريب على المعايير والقوانين والقرارات من أجل رفع مستوى شركاء المجلس، ويتم ذلك من خلال كوادر متميزة على مستوى عال من الخدمة للمؤسسات والقطاعات في البرامج التكافلية وغيرها، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توسيع القاعدة المعرفية للشباب لفهم المعايير المصرفية وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات، فضلا عن العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للمجلس. وقال الأمين العام المساعد د. رفقي إسماعيل إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها بعض الدول يقوم المجلس بتقديم الدعم والحلول لها، لافتًا إلى أن المجلس يقوم بإجراء دراسات مسحية لمعرفة الأنشطة التي يقوم بها لتقييم العمل ومن ثم معالجة التحديات.