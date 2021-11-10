شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أرامكو»: الطلب على النفط والغاز سيظل جيدا لعقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت شركة أرامكو انخفاض السعة الفائضة في سوق النفط خلال العام المقبل مع انتعاش السفر، ونقص الاستثمار بين المنتجين. وقال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين م. أمين الناصر، في تصريحات لـ «بلومبرج»: إن الطاقة الفائضة تعادل 3-4 ملايين برميل يوميا، فيما ستتراجع مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

وأضاف الناصر، في تصريحات عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال منتدى «نيكاي» العالمي للإدارة أمس الثلاثاء: «قد يتضاءل المخزون الاحتياطي، وهذا سيحدث بصفة خاصة خلال العام المقبل».

زيادة الطلب

ويعتبر وقود الطائرات أحد آخر المنتجات النفطية التي لا يزال الطلب عليها منخفضا بشكل كبير منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، يبلغ معدل استخدام وقود الطائرات والكيروسين الآن حوالي 5.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 8 ملايين برميل تقريبا في عام 2019.. وحسب تأكيد الناصر، سيرتفع الاستهلاك الإجمالي للنفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا في 2022. وهذا من شأنه أن يجعله قريبا من المستويات القياسية.

وأشار رئيس شركة أرامكو إلى أن تضاؤل حجم السعة الفائضة ازداد سوءا بسبب قلة عدد شركات النفط التي تحاول زيادة طاقتها الإنتاجية.

الطاقة المتجددة

واستطرد الناصر: «الطاقة المتجددة لا تستطيع حتى الآن تلبية احتياجات العالم من الطاقة». وأضاف: «الطلب على النفط والغاز سيظل جيدا لعقود». مع ذلك، تستثمر أرامكو بكثافة في الهيدروجين الأزرق.

وأوضح الناصر أن الشركة تتحدث مع مشترين محتملين في اليابان وكوريا الجنوبية بشأن عقود التوريد، مشيرا إلى أن هناك استثمارات ضخمة ونحن بحاجة إلى اتفاقيات شراء حتى تنجح.

جدير بالذكر، أنه يتم تصنيع الهيدروجين الأزرق من خلال تحويل الغاز الطبيعي والتقاط انبعاثات الكربون. وينظر إلى الهيدروجين على أنه هام للغاية في مسيرة التحول إلى طاقة أنظف، لأنه ينتج بخار الماء فقط عند الاحتراق.