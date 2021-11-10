شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إيه عن اتفاقية تريبس؟ منظمة التجارة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اتفاقية "تريبس" أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من اهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

وهى أكثر الاتفاقات متعددة الأطراف شمولاً بشأن الملكية الفكرية بحسب منظمة التجارة العالمية ، حيث تلعب الاتفاقية دورًا مركزيًا في تسهيل التجارة في المعرفة والإبداع ، وفي حل النزاعات التجارية حول الملكية الفكرية ، وفي طمأنة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى حرية العمل لتحقيق أهداف سياساتهم المحلية.

وهي تضع نظام الملكية الفكرية من حيث الابتكار ونقل التكنولوجيا والرفاهية العامة بحيث يكون نظام ملكية فكرية متوازن.

وتريبس (TRIPs) اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

اختصارا لـ(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) هي اتفاق دولي تديره منظمة التجارة العالمية (WTO) الذي يحدد المعايير الدنيا للقوانين المتعلقة بالعديد من أشكال الملكية الفكرية (IP) كما تنطبق على أعضاء منظمة التجارة العالمية.

وعلى وجه التحديد، يحتوي اتفاق تريبس على الشروط التي يجب توافرها في قوانين الدول فيما يتعلق بحقوق المؤلف، بما في ذلك حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة؛ المؤشرات الجغرافية، بما في ذلك تسميات المنشأ؛ الرسوم والنماذج الصناعية؛ تصاميم الدوائر المتكاملة؛ براءات الاختراع؛ العلامات التجارية؛ والمعلومات السرية.

كما يحدد اتفاق تريبس أيضا إجراءات التنفيذ وسبل التحكيم وإجراءات تسوية المنازعات ، ويهدف حماية وتنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والتوازن بين الحقوق والواجبات.