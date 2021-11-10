شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شحنات غاز مسال متوقعه من مصنع إدكو خلال نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه من المتوقع أن تصل عدد شحنات الغاز المصدرة من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر نوفمبر الجاري لنحو 7 شحنات غاز مسال.

وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المصنع يعمل بكامل طاقته، لافتا أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال خلال أيام .

يذكر أنه خلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.