شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم من توقعات بارتفاع الطلب وشح في المعروض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء بعد أن رفعت الولايات المتحدة قيود السفر وعلامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 26 أكتوبر تشرين الأول.

وقفز سعر برنت بأكثر من 60 في المئة هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر تشرين الأول، مدعوما بتعافي الطلب وتقييد تحالف أوبك+ للإمدادات.