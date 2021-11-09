شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-11-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى. إيقاف تداول 8 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253.1 مليون ورقة مالية بقيمة 810.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.6 مليون جنيه، 760 ألف جنيه، 78.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 11588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، 153.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية للمنتجعات السياحية 53 ألف سهم، 345 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 1700 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، 153.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية للمنتجعات السياحية 53 ألف سهم، 345 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 1700 سهم.





الرقابة الماليةوقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء عدد من العمليات على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، وذلك بعد إعلان أن اندماج الشركتين شائعة ليس لها أساس من الصحة.

كما قررت الهيئة، إعادة التداول على سهم شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار بمجرد موافاة الشركة للهيئة والبورصة بالمواعيد الجديدة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وذلك بعد انتهاء دراسة المستشار المالي للشركة إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 4.5 قرش للسهم الواحد.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات مجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021، وبلغت 1.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 250 مليون جنيه بهامش صافي الربح 18%، مشيرة إلى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الرباح مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.

كما حققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 182.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 134 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 48.2 مليون جنيه مقابل 33.5 مليون جنيه بنسبة نمو 44%.