شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود والخام الأمريكى يقفز دولارين إلى 83.93 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط الصعود، وقفز الخام الأمريكي دولارين إلى 83.93 دولار للبرميل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 83.43 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.97 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.