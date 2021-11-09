شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الدرجة السياحية لـ30 فندقًا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وإلغاء تراخيص 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه في إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC Hospitality Criteria ، وفى ضوء انتهاء الوزارة من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، أسفرت أعمال اللجان عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بالمحافظتين وإصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد آخر من المنشآت الفندقية بالمحافظتين.

وأوضح أنه قد تم تخفيض الدرجة السياحية لـ13 منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء، منها 2 تم تخفيضها من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و4 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و6 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، ومنشأة واحدة من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

أما بالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر فقد تم تخفيض الدرجة السياحية لـ17 منشأة فندقية بها، منها 5 منشآت فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و8 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و2 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، و2 من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأكد عبد الفتاح العاصى، أن جميع هذه المنشآت الفندقية، التي تم تخفيض الدرجة السياحية لها، وكان قد سبق وأن تم توجيه أكثر من إخطار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي كانت قد رصدتها لجان المرور، ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي والصحي لها، وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها.

كما أشار مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ7 منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء و5 منشآت فندقية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها وتلافي كافة الملاحظات.

كما أوضح أن الوزارة مستمرة في ايفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من مدى إلتزام كافة المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.