شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.61%، ثم قاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.43%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.11%، وانخفاض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.95%، ثم قطاعي الخدمات التعليمة وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.86%، 0.84%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.49%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.06%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.55%، 0.13%، على التوالي.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253.1 مليون ورقة مالية بقيمة 810.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.6 مليون جنيه، 760 ألف جنيه، 78.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 11588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.