شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الأدوية والحديد.. تعرف على قائمة السلع الأكثر استيرادا فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 6.17 مليار دولار، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2٪، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى قائمة أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في شهر أغسطس الماضي، ومن أهمها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 335.4 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 282.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 18.6%، يليها الواردات الأولية من حديد أو صلب بقيمة 264.8 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 194.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 36.3%.

وتضمنت القائمة أيضا، واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 256 مليون دولار في أغسطس الماضي، بينما كانت 183.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 39.6%، إلى جانب واردات النحاس ومصنوعاته بقيمة بلغت 161.9 مليون دولار، مقابل 42.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 279.9%، ثم واردات أجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات بقيمة 103.6 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 50.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 104.9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021، مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 17.7٪.