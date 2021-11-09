شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.





البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.288 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253.1 مليون ورقة مالية بقيمة 810.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.6 مليون جنيه، 760 ألف جنيه، 78.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 11588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.683 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.862 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 14.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.74%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 40.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.23%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 20.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.81%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.050 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 23.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.89%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 18.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.