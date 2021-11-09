شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرص الاستثمارية المعروضة من قطاع الأعمال أمام الغرفة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم، عرض العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة للمستثمرين فى العديد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

فى بداية اللقاء أشاد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالتحسن الكبير للاقتصاد المصرى، والذى يشهد مشاركة فعالة من القطاع الخاص الذي تتزايد نسبة مشاركته فى نمو الناتج المحلى الاجمالى، جنبا إلى جنب مع القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لافتا أن قطاع الأعمال العام يشهد اصلاحات هيكلية مهمة ، ولا سيما تزامنا مع صدور تقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد ومدى مشاركة القطاع الخاص فيه.

وخلال كلمته عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، منها المشاركة فى تطوير فندق كونتيننتال فى ميدان الاوبرا ، وهو أحد الفنادق التى بناها الخديوو اسماعيل وسيتم تطويره على نفس طرازه القديم.

كما عرض الوزير تطوير فندق ومنتجع بالأقصر أيضا بجانب البحث عن مشغل محترف بخبرات من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أمريكا بتعاقد عشر سنوات لاقامة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان، حيث تمتلك تلك الدول الخبرات في هذا المجال.

وعرض الوزير المشاركة في مشروع زراعي كبير في توشكى، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية، بجانب عرض إدارة وتشغيل