شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: المصريون أكلوا فولا بـ185 مليون جنيه فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصري من الفول ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من الفول العريض نحو 185 مليون و520 ألف جنيه "11 مليون و595 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 90 مليون و416 ألف جنيه "5 ملايين و651 ألف دولار" في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 95 مليون و104 ألف جنيه "5 ملايين و944 ألف دولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات الفول كانت ضمن قائمة الواردات المصرية لأهم السلع الزراعية والتي تضمنت واردات البن غير المحمص بقيمة 146 مليون و240 ألف جنيه "9 ملايين و140 ألف دولار" في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 114 مليون و400 ألف جنيه "7 ملايين و150 ألف دولار" في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و840 ألف جنيه "مليون و990 ألف دولار".

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من التفاح الطازج بقيمة 18 مليون و402 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 12 مليون و803 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و599 ألف دولار، يليها واردات مصر من البرقوق الطازج بقيمة 5 ملايين و447 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 6 ملايين و456 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو مليون دولار.