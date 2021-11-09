أرباح أدنوك للتوزيع تتراجع 21% بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية بنحو 21% في الربع الثالث من العام الحالي، بحسب بيانات الشركة الصادرة أمس.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن الربح في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 529 مليون درهم، مقابل 671 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي تراجع الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات بـ33.9% إلى 5.39 مليارات درهم بالربع الثالث، مقابل نحو 4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأشهر التسعة الأولى من العام، فقد ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم، مقابل 1.58 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان إنها سجلت انتعاشا متواصلا في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال سبتمبر، والتي زادت بنسبة 10.6% مقارنة بأغسطس، وذلك عقب تخفيف القيود على الحركة والتنقل، وحملة التطعيم الناجحة التي شهدتها جميع أنحاء دولة الإمارات. كما تمت العودة إلى نظام العمل الحضوري بنسبة 100% في الدوائر الحكومية، وعادت المدارس إلى نظام التعليم حضوريا.

وتوقعت أن تشهد كميات الوقود المباعة زيادة متواصلة خلال الربع الأخير من العام.

كما شهد قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود تحسنا مطردا، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وساعد على ذلك برنامج تجديد متاجر التجزئة، إلى جانب إطلاق الحملات الترويجية الجاذبة عبر برنامج «مكافآت أدنوك».