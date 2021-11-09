السعودية تعود لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت السعودية لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال العام الحالي (2021)، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن مصدر مطلع، أن المملكة تعمل على بيع صكوك إسلامية مقومة بالدولار تستحق خلال 9 سنوات ونصف، وسندات تقليدية بأجل 30 عاما.

وسجل الاقتصاد السعودي تعافيا هذا العام مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط. ورفعت وكالة موديز الجمعة الماضية نظرتها للتصنيف الائتماني للبلاد من سلبية إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.

وقال زياد داوود من «بلومبيرج إيكونوميكس» في دبي، «إن توقيت الإصدار منطقي للغاية»، مضيفا أن «أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في سنوات عدة، وتلقى التصنيف الائتماني للمملكة دعما من وكالة موديز أخيرا».

وبحسب بلومبيرج، سيتولى إدارة البيع كل من بي إن بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وجي بي مورجان.