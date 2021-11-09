الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو منذ 2012

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري (2021) أعلى معدل نمو منذ العام 2012، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نموا بنسبة %6.8 في الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، بحسب التقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها أمس، أن معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري، يعد أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

وأرجعت الهيئة النمو الإيجابي في الربع الثالث إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها %9 نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة %6.2، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا قدره %2.7.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا قدره %5.8 في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، ويرجع الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة %12.9، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار %1.6، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره %1.4.

وسجلت الميزانية ربع السنوية فائضا بمقدار 6.7 مليارات ريال في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أول فائض ربع سنوي منذ الربع الأول 2019، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية، حيث بلغت الإيرادات الفعلية للربع الثالث 243.4 مليار ريال، مقابل مصروفات 236.7 مليار ريال.

وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت الإيرادات الفعلية نحو 696.2 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 28.5 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى لعام 2020. وبلغت الإيرادات النفطية في التسعة أشهر 396.7 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري، النظرة المستقبلية للسعودية من «سلبية» إلى «مستقرة» مرجعة ذلك إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد- 19) وتحسن أسعار النفط، والمحافظة على المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأبقت الوكالة على تصنيف اقتصاد المملكة عند «A1».

وتمثل التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوي، عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة. وبدأت الهيئة نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.