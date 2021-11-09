ملتقى أسبوع الجودة

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وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر، ضرورة الاهتمام بالجودة ونشر ثقافتها بين منشآت الأعمال بالمملكة بما يعزز القدرات التنافسية للمنشآت الوطنية، منوها إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة لتحقيق إنجاز متميز على مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها كل الجهات والهيئات للمستهلك، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعيل آليات الجودة كجزء من جودة الحياة التي تمثل أحد برامج رؤية المملكة 2030م.
بدوره أكد رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد العوني، أن القيادة الرشيدة أولت منهجيات الجودة جل اهتمامها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس يكمن في تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية؛ لكي تصبح المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان.
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