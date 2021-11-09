شكرا لقرائتكم خبر تسهيل متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في بيان أمس، أن هذه التحديثات تأتي تأكيدا على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كل المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.
وعقدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العليا للأمن الصناعي، عددا من ورش العمل ذات الشأن، ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع، بهدف تجسيد طموح الدولة - رعاها الله - نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية، وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على %50 من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تسهيل متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.