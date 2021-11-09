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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العملات الرقمية المشفرة، عنوان ندوة يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقر المجمع بجدة، بالتعاون والشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي.

وافتتح أعمال الندوة رئيس مجمع الفقه الإسلامي المستشار بالديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، التي ستناقش خمسة عشر بحثا متميزا بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات السعودية البارزين، وعلماء الشريعة، وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي.

ونوه معالي الأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، بالحضور النوعي المتميز الذي شهدته هذه الندوة التي تعقد لأول مرة حضوريا بعد أزمة كورونا، بمشاركة العديد من العلماء بأوراق بحثية مهمة، تبحث موضوع العملات الرقمية من وجهة نظر علمية بحتة وشرعية وفقهية.

وأشاد المدير العام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي الدكتور حمد الشيباني، بالتنظيم المحكم للندوة والمشاركات القيمة من العلماء والباحثين في أعمالها، مضيفا «إن الدائرة تعول كثيرا على شراكتها الاستراتيجية مع المجمع حتى تستفيد من الزخم العلمي والكفاءات البحثية العالمية التي يزخر بها المجمع من جميع أنحاء العالم».