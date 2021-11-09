شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: التوسع فى محطات شحن سيارات الكهرباء تزامنا مع التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة للتوسع فى محطات شحن الكهرباء للسيارات الجديدة، والتى سيتم تصنيعها مع الجانب الصينى الفترة المقبلة ولا سيما انه من المشروعات المهمة التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا، بجانب شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التى تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، من خلال نموذج عمل يقوم على عنصرين رئيسيين هما الوساطة والتسويق، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يحتاجها المنتج للتصدير منتجاته أو استيراد مدخلاتها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق اليوم.

تطرق الوزير لإطلاق كتالوج إلكتروني "جسور" لتمكين الشركات المصرية خاصة الصغيرة لتسجيل منتجاتها القابلة للتصدير مجانا وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج، لافتا إلى أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للوزارة والجاري دمجها فى شركة جسور، لتغطي كافة المراكز التجارية العالمية، من خلال الوصول لأكثر من 40 دولة اعتمادا على 14 فرعا / نقطة ارتكاز.

وتطرق الوزير لتطوير شركات النقل البري الثلاثة ، بجانب شركة الدلتا للصلب والتى شهدت تحديثا شاملا.