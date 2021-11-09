شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 82.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يناير القادم 82.41 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 11 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأثنين والبالغ82.30دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 78ر72 دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار 3 دولار و40 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وتشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خـلال شهر أكتوبر 2021 إلى 82.07 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 11.1% مقارنـة بالشـهر السابق.

كمـا تشـير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2021 إلى 68.26 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 64.6 % مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021 لمنظمة أوابك.