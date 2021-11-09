شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.79% خاسرًا 93.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11753.18 نقطة، وتصدرت المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.50% رابحًا 15.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3119.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام ببورصة الكويت، بنسبة 0.39% رابحًا 28.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7243.70 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.33% رابحًا 5.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1787.78 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.79% خاسرًا 93.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11753.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.3% خاسرًا 582.93 نقطة ليغلق عند مستوى 24803.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.5 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.44%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 3.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.41%، ثم قطاعي النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.08%، 2.04%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.53%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.48%، 1.45%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.8%.

وقفز 18 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 4.55%، ثم سهم "معادن" بنسبة 3.27%، ثم سهم "مكة" بنسبة 3.08%، وتراجع 174 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 8.47%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 803.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.50% رابحًا 15.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3119.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 395.8 مليون سهم محققة ما قيمته 814.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8368 صفقة لعدد 36 سهمًا، وصعد قطاع العقارات ببورصة دبي بنسبة 3%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.66%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.19%، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.87%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 3.62%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 57.8 مليون ورقة بقيمة 281.4 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.17% رابحًا 14.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8196.1 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.477 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 373.4 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 6.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.2%، 1.17%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.9%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 11.81%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 9.86%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 4.36%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 314.4 مليون درهم.





بورصة البحرينكما قفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.33% رابحًا 5.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1787.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 806.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.06% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 7.95%، 5.26%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.12%، فيما تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحًا 28.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7243.70 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7825.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% رابحًا 35.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6127.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 13.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6321.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 452.1 مليون سهم بقيمة 74.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.2 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 3.92%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.86%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.6%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والموارد الأساسية بنسبة 0.13%.