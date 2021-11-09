شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال تعلن عن استيراد ماكينات من سويسرا وألمانيا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنها قطعت شوطا كبيرا فى خطط التطوير المختلفة، ولا سيما استغلال الأصول وتحويل الأراضى الصناعية لسكنية نحو 20 مليون متر، بجانب سداد مستحقات العديد من الوزارات التى كانت على الشركات منذ سنوات طويلة، جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق.

أوضحت وزارة قطاع الأعمال أنه تم اختيار 4 مصممين أوروبيين لتصميم منتجات الغزل والنسيج الجديدة والتى يتم تطويرها بنحو 21 مليار جنيه، بما يضمن منافسة المنتج المصرى، ولا سيما بعد تطوير منظومة الأقطان من البداية لضمان جودة القطن المصرى، مع استيراد ماكينات من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا، تزامنا مع تطوير المصانع الجديدة .

وأوضحت الوزراة هشام أنه جار إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، خاصة فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف.

وتطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتطوير مصنع غزل (6 ، بجانب مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.