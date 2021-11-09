شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة..تأسيس شركة مصرية لصيانة الكابلات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "بنية" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) المُمثلة في شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT)، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة خدمات بحرية ومعلوماتية بإسم "بنية للخدمات البحرية" ويقع مقرها في مصر، ولكنها تخدم الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتم توقيع الإتفاقية بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، حيث تهدف الإتفاقية لدعم التعاون المشترك والخبرة المتميزة لكل من مجموعة "بنية" باعتبارها المزود الرائد للحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT)، بتاريخها المتميز في تقديم حلول الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب، والخدمات التعليمية. وسوف يتعاون الطرفان على المستوى الاستراتيجي والعملي، لتطوير شركة "بنية للخدمات البحرية".

سوف تتخصص "بنية للخدمات البحرية" في مجالات صيانة ومد الكابلات البحرية عن طريق سفن متخصصة ومستودعات لتخزين الكابلات البحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. كما انها ستوفر أيضاً كافة الخدمات التكنولوجية لقطاع النفط والغاز والطاقة، علاوة على خدمات التدريب وتكنولوجيا المُحاكيات وإعطاء موافقات هيئة السلامة البحرية (EMSA) في مناطق نشاط الشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر الإتفاقية الشروط الأساسية لإنشاء شركة "بنية للخدمات البحرية" علاوة على مجالات التعاون المستمر بين الطرفين على كافة المستويات التجارية والاستراتيجية.

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة شركة الأكاديمية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأهمية هذه الخطوة التي تبلور العلاقات الوثيقة القائمة بين مجموعة "بنية" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتعززها من خلال إنشاء شركة "بنية للخدمات البحرية "، وأتطلع إلى مواصلة البناء على تعاوننا المثمر لصالح تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا".

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، قائلا "يسعدنا التعاون مع شريك متميز مثل الأكاديمية البحرية الرائدة في مجال النقل البحري نظرًا للأهمية المتزايدة لكابلات الإتصالات البحرية والخدمات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز لإستكشاف طرق جديدة لتعزيز هذه الخدمات في "بنية للخدمات البحرية "، ونسعى الآن معاً الى تقديم هذه الخدمات بقطاعات تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية خاصة في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وافريقيا".