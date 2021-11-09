شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: حالة "الاستقرار" التي تتمتع بها مصر عامل رئيسي لطفرة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مصر تمتلك إمكانيات ومقومات سياحية هائلة تحول العديد من التحديات نحو الاستفادة منها بالصورة الأمثل والنهوض بهذا القطاع بما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي تستحقها مصر بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

أضاف، أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر والعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بينها وبين العديد من دول العالم هو العامل الرئيسي في الطفرة والتطور التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الإعلان عن تأسيس المجلس المصري للشئون السياحية والذي تم إنشائه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ويهدف إلى عمل الدراسات والأبحاث المختلفة للموضوعات التي تخص صناعة السياحة بصفة عامة.

وأكد العناني على ضرورة تكاتف الجميع وتجميع كافة الجهود والخبرات الموجودة من خلال مثل هذه المبادرات للنهوض معاً بقطاع السياحة المصري، مشيراً إلى أن صناعة السياحة تعتبر مسئولية الدولة والمجتمع ككل.

واستعرض الوزير في إيجاز الموقف السياحي الراهن واستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة والترويج وأهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.