شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعًا بصعود أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس القابضة، حديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4512 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2207 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3190 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4329 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، 153.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية للمنتجعات السياحية 53 ألف سهم، 345 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 1700 سهم.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء عدد من العمليات على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، وذلك بعد إعلان أن اندماج الشركتين شائعة ليس لها أساس من الصحة.

كما قررت الهيئة، إعادة التداول على سهم شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار بمجرد موافاة الشركة للهيئة والبورصة بالمواعيد الجديدة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وذلك بعد انتهاء دراسة المستشار المالي للشركة إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 4.5 قرش للسهم الواحد.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات مجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021، وبلغت 1.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 250 مليون جنيه بهامش صافي الربح 18%، مشيرة إلى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الرباح مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.

كما حققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 182.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 134 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 48.2 مليون جنيه مقابل 33.5 مليون جنيه بنسبة نمو 44%.