شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.43 دولار لبرنت و81.97 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 83.43 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.97 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولمن، أن الدول المصدرة للنفط تجاهلت دعوات واشنطن لزيادة إمدادات الخام، ما دفع الرئيس جو بايدن للبحث عن سبل بديلة لخفض أسعار المحروقات.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لقناة CNN الأحد الماضي: "للأسف تسيطر أوبك على أجندة أسعار النفط"، مضيفة أن بإمكان بايدن أن "يدرس كل الحلول المتاحة"، ولم تستبعد جرانهولم لجوءه لتدخلات عينية بالاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لإعادة أسعار المحروقات في السوق الأمريكية إلى استقرارها.