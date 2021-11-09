شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 18.10 جنيه للشراء، و18.26 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.06 جنيه للشراء، و18.20 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.10جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.09 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل 18.06 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، أما فى البنك المركزي المصرى سجل 18.12 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.12 جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.10جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.10 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.09 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.13 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.13 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.