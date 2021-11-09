رئيس البريد يستقبل نظيره الكونغولي لتعزيز التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ديديه موسيتيه المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقر البريد بالقرية الذكية وذلك بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تعزيز العلاقات مع الاشقاء الافارقة مشيرًا الي ان البريد المصري سيقدم الدعم الكامل للبريد الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد الكونغولي بالاعتماد علي الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي والإرتقاء بالبنية التحتية للشبكة البريدية.

وأشار الدكتور شريف فاروق الي ان البريد المصري حريص على تعزيز اوجه التعاون مع جميع الدول الافريقية بما يساهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في افريقيا مؤكداً علي استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للبريد الكونغولي للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الكونغولي وتدريب العاملين بها ونقل الخبرات لهم وصقل مهاراتهم لإحداث نقلة نوعيه في آداء البريد الكونغولي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية علي مستوي العالم من تطور.

كما اصطحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ديديه موسيتيه المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية في جولة تفقدية تفقد خلالها مركز تبادل البريد الدولي التابع للبريد المصري بمطار القاهرة حيث استعرض الدكتور شريف فاروق ما توصل اليه البريد المصري من تطوير في الخدمات اللوجستية و الامن البريدي ، موضحًا ان المركز تم تطويره طبقًا لمعايير الجودة الدولية لضمان جودة العمليات والخدمات بالإضافة الي تطبيق معايير الامن البريدي الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي وامن النقل الجوي الدولي مشيرًا الي ان تطوير مركز التبادل البريدي الدولي بمطار القاهرة على هذا النحو يعد خطوة كبيرة تعزز من قدرات البريد المصري في تقديم خدمات التجارة الالكترونية.

وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير متحف البريد ليصبح منظومة ثقافية، وتاريخية، وترفيهية متكاملة توثق تاريخ البريد المصري علي مر العصور.

ومن جانبه أشاد ديديه موسيتيه مدير عام مؤسسة بريد الكونغو الديمقراطية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حالياً بين البريد المصري والبريد الكونغولي؛ مشيرًا الي انها فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في اداء بريد الكونغو و الاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والكونغو كما أعرب ديديه موسيتيه عن سعادته بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في فيلم متحف البريد والتي توثق تاريخ البريد علي مر العصور متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البريد الكونغولي والبريد المصري.