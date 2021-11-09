ارتفاع مفاجئ فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية بالسوق

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر صرف الدولار الأمريكى، ارتفاعًا قياسيًا ومفاجئًا أمام الليرة اللبنانية في تعاملات، اليوم/الثلاثاء/، بالسوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة وقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء والتصعيد القانوني في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، واستمرار الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية ودول الخليج من جهة أخرى.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق 21350 ليرة لكل دولار للبيع و21300 ليرة للشراء في منتصف تعاملات اليوم، بزيادة كبيرة عن متوسط سعر الصرف أمس الذي بلغ 20600 ليرة لكل دولار.



ووفقًا لمتوسط سعر صرف اليوم، يقترب الدولار الأمريكي من أعلى معدل سعر صرف سجله في لبنان منذ بداية الأزمات، والذي تجاوز الـ 22 ألف ليرة لأيام قليلة في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي في أعقاب اعتذار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من التكليف.



وسرعان ما انخفض معدل سعر صرف الدولار بالسوق حتى وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي حين سجل 13500 ليرة للدولار الواحد في منتصف شهر سبتمبر الماضي في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ، والتي سدت فراغا حكوميا دام لقرابة 13 شهرًا، إلا أن الدولار عاد ليرتفع تدريجيا مع الأزمات التي تواجهها الحكومة.



ويظل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ثابتا منذ أكثر من 20 عامًا عند حد 1507 ليرة للدولار الواحد و3900 ليرة لأصحاب الوداع بالعملات الأجنبيه، فيما بلغ 17400 ليرة للدولار على منصة صيرفة الحكومية وفقًا لمتوسط أسعار التداول أمس.