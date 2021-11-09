شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الأغذية المصرية إلي أوروبا ترتفع لمستويات 490 مليون دولار خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الاوروبى بلغت 490 مليون دولار فى عام 2020 محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2019 وتمثل 14% من اجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى 2020.

وحققت الصادرات الغذائية المصرية المصنعة الى دول الاتحاد الاوروبى فى الاشهر الثمانية الاولى من ٢٠٢١ حوالى ٤٣٧ مليون دولار بنسبة نمو ٣١% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠، وتحتل ايطاليا المركز ١٥ فى قائمة اهم الدول المستوردة للاغذية المصنعة المصرية خلال تلك الفترة بقيمة ٧٨ مليون دولار محققة نسبة نمو ٢٣% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

واجتمع اليوم 9 نوفمبر 2021 ا المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشركاء الايطالين المشاركين فى مشروع خط الرو رو Ro-ro marittime بين مصر وإيطاليا وذلك بدعوة من السفارة الايطالية فى مصر على هامش معرض ترانسميا 2021 المقام فى أرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع الامكانيات اللوجيستية لخط الملاحة السريع وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى اوروبا فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف، حيث أفاد ممثلى الشركاء الايطاليين أن الخط سوف يكون جاهز للعمل فى مصر بداية من شهر إبريل المقبل بشكل أسبوعى، وتم الاتفاق على موافاة المجلس بكافة التفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الاعضاء بالاضافة إلى طلب الجانب الايطالى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس فى هذا الشأن يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفنى.

ويأتى إهتمام الجانب الايطالى بالتعاون والاستثمار فى مجال النقل بين مصر وإيطاليا للإمكانيات الكبيرة والزيادة الملحوظة فى صادرات المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة الموجهة إلى السوق الاوروبى.