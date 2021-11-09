شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.53 دولار ليبلغ 83.03 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.53دولار ليبلغ 83.03 دولار للبرميل في تداولات أمس الأثنين مقابل 80.50 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضية وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 72سنتا ليبلغ 83.44 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68سنتا ليبلغ 81.95 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وسجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وتشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خـلال شهر أكتوبر 2021 إلى 82.07 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 11.1% مقارنـة بالشـهر السابق، كمـا تشـير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2021 إلى 68.26 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 64.6 % مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021 لمنظمة أوابك.